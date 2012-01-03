Шанувальники Толкієна відсвяткують його день народження

У всьому світі шанувальники творчості Джона Толкієна святкуватимуть його день народження.

Письменникові сьогодні виповнилося б 120 років.

Для дійсних толкієністів сьогоднішнє свято, можливо, навіть важливіше за Новий рік. Основна частина заходів на честь творця «Хоббіта» і «Володаря Перснів» пройде у Великобританії. У блогах і соціальних мережах можна знайти не одну групу, присвячену вечіркам і творчим зустрічам. Ніяких обмежень на них діяти не буде, єдина умова – людина повинна щиро любити Толкієна. Втім, точних цитат від вас ніхто вимагати не буде, й катувати на тему хронології пригод Більбо теж не буде. Як говориться на сайті Головного Товариства Толкієністів, торжество може влаштувати сьогодні хто завгодно і де завгодно. Вся ця святкова кампанія проходить під гаслом «Піднімемо тост за Толкієна». Такі вечори проходять, до речі, в Англії щороку. Але на цей раз у зв'язку з ювілеєм вони явно будуть масштабнішими.

Цього року толкієністми відзначатимуть 75 років з дня виходу пригод Хоббіта.

Эхо Москвы