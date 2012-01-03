Підозрювані у вбивстві 5 людей у Донецьку мають тюремний досвід

Двоє затриманих, які підозрюються в скоєнні вбивства п’ятьох осіб при спробі пограбування Донецького відділення "ПриватБанку", раніше були засуджені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, в МВС припускають, що затримані заздалегідь готувалися до вчинення цього кроку. "Якщо люди не приховували своїх облич, то, однозначно, їхній умисел був направлений на скоєння вбивства… Ми припускаємо, що це б сталося, і про це свідчать їхні покази, і про це свідчать зібрані докази", - сказав міністр. Разом з тим В.ЗАХАРЧЕНКО повідомив, що, згідно зі свідченнями затриманих, у них стався "психологічний зрив", коли один із працівників банку увімкнув сигналізацію "ревун".

За словами міністра, затриманими є двоє жителів Донецька, 1979 і 1981 р. н., які, як з’ясувалося, раніше були засуджені. Один з них - за вбивство, але звільнився умовно достроково в серпні 2009 році, інший був засуджений за навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Також В.ЗАХАРЧЕНКО повідомив, що наразі з’ясовано, що у 2007 році одна з приватних фірм Полтави виграла тендер на встановлення приладу для відеофіксації, зокрема в цьому відділенні банку. "Вона (фірма) знаходилася в Полтаві і найняла на роботу жителя міста Донецьк, і це була особа, яка якраз монтувала відеоспостереження в цьому відділенні", - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО. За словами міністра, згідно з отриманими даними, робота з монтажу вказаної апаратури була здійснена в 2010 році, однак у 2011 році з’ясувалося, що камера відеоспостереження не повністю фіксує тих, хто знаходиться в банку, і тих, хто знаходиться біля нього. За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, про це було повідомлено керуючого філією та службу безпеки банку. Міністр зазначив, що після виявлення вказаних недоліків працівники банку знову звернулися до фірми, працівник якої здійснював монтаж обладнання, для того, щоб виправити недоліки в його роботі. Через декілька днів чоловік, який підозрюється в скоєнні нападу на банківську установу, з’явився до неї, щоб здійснити роботи з ремонту відеокамери. У подальшому, продовжив В.ЗАХАРЧЕНКО, зловмисники скористалися тим, що охоронець приватної фірми, яка надає послуги з охорони відділення, вже знав у обличчя особу, яка приходила ремонтувати відеокамеру. Крім того, вони заздалегідь вивчили, як працює установа, а також, яким чином в разі необхідності може здійснюватися виклик охорони.

Міністр також повідомив, що в момент нападу в банківському відділенні, зокрема в одній з кас, було 2800 грн. Крім того, у приміщенні менеджерів знаходилося ще більш як 1 млн. грн., 67 тис. доларів і більше 1 тис. євро. "Втім, до депозитарію і каси вони (грабіжники - УНІАН) не встигли зайти, що говорить про те, що вони поспішали", - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

У свою чергу, начальник Головного слідчого управління МВС України Василь ФАРИННИК зазначив, що наразі зібрано достатньо доказів, які свідчать про те, що саме затримані вчинили цей злочин. Він нагадав, що судом їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Зараз проводяться експертизи та інші слідчі дії. "Перевіряється їхня причетність до скоєння інших пограбувань банківських установ у Донецьку", - зазначив В.ФАРИННИК.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в центрі Донецька було скоєно пограбування відділення «ПриватБанку», внаслідок нальоту злочинців було вбито п`ять працівників банку.

Того ж дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністрові внутрішніх справ В.ЗАХАРЧЕНКУ і голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ вжити вичерпних заходів щодо розслідування пограбувань банківських установ у Донецьку та Ізмаїлі. Згідно з дорученням глави держави, доповісти про роботу керівники МВС і СБУ мали до 3 січня 2012 року.

31 грудня Управління із зв`язків з громадськістю МВС України повідомило про затримання двох підозюваних у скоєнні цього злочину. Правоохоронцями встановлено, що один із затриманих був фахівцем зі встановлення камер зовнішнього відеоспостереження.

Зараз заарештовані перебувають в СІЗО.