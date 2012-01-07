Батьки отримають на дітей картку з голограмою

В Івано-Франківську запроваджують електронну реєстрацію дошкільнят.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській раді, реєстрація запроваджується в рамках міської реформи системи вступу дітей в дошкільні навчальні заклади.

На круглому столі «Введення процедури реєстрації дітей дошкільного віку» 5 січня всіх завідуючих дошкільних навчальних закладів міста ознайомлено з методичною інформацією задля подальшої їх участі у реформі.

Впродовж попередніх двох місяців 2011 року управлінці від освіти напрацьовували схему переходу на електронний облік дітей, а з 1 лютого 2012 року розпочне роботу реєстратор. Схема роботи електронного реєстрування є доволі простою: у Центрі надання адміністративних послуг створюється окремий стіл, де батьки реєструватимуть дітей, отримуючи реєстраційну карту із голограмою та порядковий номер, який база даних видаватиме самостійно. Вся інформація автоматично висвітлюватиметься на новоствореному сайті. Також на сайті буде розміщена інформація про рух черги, про всі дитсадки міста (їхні програми виховання, стан технічної бази) та інше.

Реформою передбачено, що завідуючі ДНЗ не матимуть права приймати до садочку дітей без реєстраційної картки. Вся процедура буде безкоштовною. Чиновники стверджують, що система прийому дітей у садки таким чином буде прозорою і не матиме корупційних проявів.

А з метою пом’якшення процесу переходу з 10 лютого до 1 квітня 2012 року проводитиметься перереєстрація тих дітей, які до цього часу уже є на обліку в окремих садочках. Вже з квітня - й усіх бажаючих.