Чоловік раніше повернувся з роботи додому й затримав грабіжника

У Севастополі потерпілий затримав зловмисника, який обікрав його квартиру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі, до міліції звернувся 24-річний мешканець селища Любимівка. Він заявив, що затримав зловмисника, який обікрав його квартиру.

Коли співробітники міліції виїхали на місце події, в квартирі на третьому поверсі їх чекав господар житла і затриманий ним злодій. Чоловік розповів, що вранці з дружиною пішов на роботу, а по обіді йому потрібно було зайти додому. Коли він піднімався сходами, то на другому поверсі зустрів немолодого чоловіка з повними пакетами. У одному з них хлопець побачив спортивний костюм, який був точнісінько, як у нього. Він звернувся до незнайомця, і запитав, на якому поверсі той живе. Чоловік досить інтелігентного вигляду, не замислюючись, відповів, що на четвертому. Коли потерпілий дійшов до своєї квартири і побачив зламані двері, то одразу ж зрозумів, що його обікрали.

Молодий чоловік кинувся наздоганяти злодія. Він зупинив його, коли той виходив з під`їзду. Зловмисник не чинив опору і покірно на вимогу відкрив кульки. Молодик побачив свої речі і одразу ж викликав міліцію.

Правоохоронці встановили, що 54-річний зловмисник раніше був неодноразово судимий за крадіжки і розбої.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 185 КК України.