У слідства є версія, чому підполковник СБУ наклав на себе руки

За версією слідчих органів міліції, що колишній співробітник СБУ, який викинувся з сьомого поверху будинку в Рубіжному Луганській області, наклав на себе руки через сімейні проблеми.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління СБУ в Луганській області Юлія ЄРЕМЕНКО.

За її словами, екс-співробітника ніхто не знає з тих, хто зараз працює в СБУ, оскільки він звільнився з органів дуже давно – приблизно 15 років тому.

У Рубіжному він взагалі не працював, оскільки переїхав у місто з Донецької області. Слідство розглядає версію: суїцид на грунті сімейних проблем.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в місті Рубіжне Луганської області 59-річний чоловік викинувся з сьомого поверху житлового будинку. За інформацією севєродонецького інформаційного сайту «Час Пік»,загиблий «був підполковником, колишнім співробітником СБУ».