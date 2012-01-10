Українець намагався підкупити польського прикордонника

Польська прикордонна служба затримала громадянина України, котрий намагався дати хабара прикордоннику в пункті пропуску Гребенне - Рава-Руська (Львівська область).

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі прикордонної служби Польщі.

Згідно з повідомленням, 27-річний українець намагався дати близько 30 дол. хабара прикордоннику за те, щоб він не вимагав від нього документів, які необхідно було мати для виїзду з Польщі.

"Працівник хабара не взяв та повідомив про це своє керівництво", - відзначили в прес-службі.

Польські прикордонники уточнили, що українець намагався дати хабар 6 січня.