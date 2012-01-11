Як тепер охороняти банки?

Працівники МВС мають намір найближчим часом провести круглий стіл із представниками федерацій приватних охоронних структур для напрацювання спільних підходів та інструкцій щодо належного забезпечення охорони банківських та фінансових установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК.

«Думаю, найближчим часом будемо організовувати круглий стіл, запрошувати представників федерацій приватних охоронних структур для розроблення спільних інструкцій і дій», - сказав він. При цьому В.ПОЛІЩУК підкреслив, що «ніхто не каже, що хтось хоче перебрати на себе всі функції з охорони».

На його думку, було б доцільним, якби Державна служба охорони при МВС отримала можливість, маючи відповідний досвід та оснащення, проводити інспектування фінансових установ щодо належного забезпечення їх охорони і надавати за результатами відповідні рекомендації щодо усунення недоліків.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня міністр внутрішніх справ Віталій ЗАХАРЧЕНКО заявив, що МВС запропонувало Національному банку України передбачити обов’язкову присутність озброєної охорони МВС у банківських установах.

«Я зв’язався з Сергієм АРБУЗОВИМ (голова НБУ - УНІАН), ми провели розмову і напрацювали спільні дії, які ми в подальшому будемо здійснювати з охорони банківських установ», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО, зауваживши, що під час цієї розмови голова НБУ погодився з тим, щоб «охороною в банках займалися фахівці, тобто міліція».

Водночас міністр зазначив, що питання про заборону здійснення охорони фінансових установ приватним фірмам стояти не буде, їм буде рекомендовано переглянути технічні умови з надання охоронних послуг.