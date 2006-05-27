В Україні створюється Єдиний державний реєстр судових рішень

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як передає "ЛігаБізнесІнформ", відповідну норму закріплено в постанові уряду N740 від 25 травня 2006 року.

Як зазначається в тексті документа, внесенню до Реєстру підлягають судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів, окрім рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею. Формування і функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

Внесення до Реєстру судових рішень передбачається як в електронному вигляді, так і на паперових носіях. Доступ до рішень здійснюється безкоштовно через офіційний веб-портал судової влади України в Інтернеті. Адресу веб-порталу Державна судова адміністрація публікує в офіційних друкованих виданнях.

Право на загальний доступ до судових рішень має кожна фізична або юридична особа без обмежень, - зазначається в тексті постанови.