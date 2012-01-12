У Тернополі відкрили виставку різдвяних дідухів

У Тернополі в Українському домі «Перемога» сьогодні відкрили виставку різдвяних дідухів.

Як передає кореспондент УНІАН, в експозиції представлені різновиди дідухів, які традиційно робили у районах області.

Виготовили дідухи вихованці обласного екологічно-натуралістичного центру. Найстаршому із представлених на виставці дідухів – 20 років. Здебільшого дідухи мають вигляд дерева із гілками, які зроблені із пучка колосків. Разом з тим є дідухи, зроблені у вигляді кремезного чоловіка з брилем на голові та вусами із колосся, у вигляді ялинки, у вигляді жінки.

Триватиме виставка дідухів до 20 січня.

Також в рамках виставки відбувся майстер-клас, на якому всіх охочих учили робити ангела із соломи.