За іграшки з ялинки крадієві "світять" три роки
23:22, 12 січня 2012Суспільство
1240 0
Повідомлення із Слов'янська
У Слов'янську Донецької області стосовно 20-річного чоловіка порушено кримінальну справу за розкрадання великої кількості іграшок із центральної міської ялинки.
Про це пише газета «Славянские ведомости».
Кримінальну справу вже передано до суду, і 20-річному жителю Слов'янська загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter