За іграшки з ялинки крадієві "світять" три роки

Повідомлення із Слов'янська

У Слов'янську Донецької області стосовно 20-річного чоловіка порушено кримінальну справу за розкрадання великої кількості іграшок із центральної міської ялинки. Про це пише газета «Славянские ведомости». Кримінальну справу вже передано до суду, і 20-річному жителю Слов'янська загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter