За іграшки з ялинки крадієві "світять" три роки

23:22, 12 січня 2012
Суспільство
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Повідомлення із Слов'янська

У Слов'янську Донецької області стосовно 20-річного чоловіка порушено кримінальну справу за розкрадання великої кількості іграшок із центральної міської ялинки.

Про це пише газета «Славянские ведомости».

Кримінальну справу вже передано до суду, і 20-річному жителю Слов'янська загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

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