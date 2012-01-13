У Києві введуть проїзні на міську електричку

У Києві планують ввести в обіг проїзні квитки на міську електричку.

Відповідний проект рішення Київської міської ради «Про встановлення КП «Київпастранс» тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міській електричці» оприлюднений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Київської влади.

Зауваження і пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їхніх об’єднань приймаються до 9 лютого 2012 року.

Згідно рішенням, звичайний проїзний на місяць на один вид транспорту, а саме - безпосередньо для проїзду в електричці коштуватиме 95 грн., вартість проїзного для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів закладів денної форми навчання становитиме 47,5 грн.

Проїзний на два види транспорту (електричка плюс один із видів наземного транспорту: трамвай чи автобус, чи тролейбус) коштуватиме на місяць 150 грн., а відповідний студентський - 75 грн.

Водночас, вартість квитка на метро та електричку на місяць обходиметься пасажиру у 170 грн., а такий студентський – 85 грн.

Також затверджено заставну вартість пластикової безконтактної картки у розмірі 7 грн.

У вартості проїзних квитків, крім виготовлених на основі пластикових безконтактних карток, вартість виготовлення карток врахована.

При цьому проектом рішення затверджується тариф на 1 поїздку в міській електричці - 1,7 грн.