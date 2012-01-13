У Криму за минулий рік ліквідували 21 банду
13:29, 13 січня 2012Суспільство
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Чверть ОЗГ мала корупційні зв`язки
Правоохоронні органи ліквідували в 2011 році в Криму 21 організоване злочинне угрупування.
Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Криму.
Стільки ж кримінальних справ було направлено минулого року до суду.
На лаві підсудних за скоєння злочинів у складі ОЗГ опинилися 73 особи. «Вони об`єднувалися в банди для заволодіння грошима та майном громадян і підприємств, торгівлі "живим товаром" і наркоторгівлі», - сказано в прес-релізі.
Чверть ОЗГ мала корупційні зв`язки.
Як повідомляв УНІАН, у 2010 році в Криму ліквідували 14 ОЗГ.
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