Експерт пояснив, навіщо потрібен єдиний центр для сплати податків

Національний офіс з обслуговування великих платників податків дозволить бізнесу оцінити переваги індивідуального сервісу і знизити рівень корупції. Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО.

«Мотивація, для того, щоб створити подібного роду національний офіс для сплати податків великими платниками податків, проста. Коли такі підприємства будуть «заведені» на своєрідне єдине вікно, процес адміністрування відбуватиметься легше», - вважає економічний експерт.

За його словами, такі кроки дозволять не тільки модернізувати податкову службу України відповідно до світових стандартів сервісу, але і зробити реальні кроки в боротьбі з корупцією на місцях.

«Платники підтримають цю ініціативу, адже в такому випадку буде доведений до автоматизму процес адміністрування, скоротиться час, що витрачається на сплату податків, і будуть ліквідовані корупційні ризики», - додав О. УСТЕНКО.

Нагадаємо, що раніше в ході засідання комітету з економічних реформ Президент Віктор ЯНУКОВИЧ акцентував увагу на необхідності створення єдиного централізованого офісу для великих платників податків.