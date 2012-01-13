Жителі Троєщини єднаються заради допомоги хворій на рак дівчинці

14 січня 2012 року о 12:00 у Деснянському парку (вул. Маяковського, 29, біля кінотеатру «Флоренція») розпочнеться благодійний марафон зі збору коштів на лікування хворої на рак 11-річної дівчинки Тетянки, мешканки Троєщини, організований об’єднанням громадян «За Троєщину!».

«Не будь байдужим! Об’єднаємося та допоможемо! Від кожного з нас залежить життя нашої маленької сусідки Тетянки!» – із таким закликом звертаються до всіх троєщинців активісти об’єднання громадян.

На кожного, хто завітає до Деснянського парку в суботу, чекає цікава розважальна програма: конкурси, козацькі бойові ігри, поінг та фаєр-шоу.

Також для дітей і дорослих досвідчені майстрині проведуть майстер-класи зі складання об’ємних фігур із паперу (оригамі та кусудамі), виготовлення в’язаних аксесуарів для оселі (в’язання), іграшок із шерсті (фелтінг або валяння) та ліплення з полімерної глини.

Розважатимуть усіх веселі ведучі та новорічні герої – Дід Мороз і Снігуронька.