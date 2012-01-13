Обсяг інвестпроектів у Дніпропетровській області наближається до $2 мільярдів

Обсяг інвестиційних проектів Дніпропетровської області, що перебувають на різному етапі реалізації, сьогодні перевищує 1,8 млрд. дол. Про це повідомив директор Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства (ДІА) Анатолій КОМІРНИЙ, передає ІА «МІСТ-Дніпро».

«На сьогоднішній день у роботі Дніпропетровського інвестиційного агентства перебуває 31 проект. На січень 2012 року вже запланована зустріч, на якій буде розглянуто графік супроводу проекту будівництва заводу з виробництва плаского фасадного скла Euroglass, очікуваний бюджет якого становить 300 млн. дол. Йде підготовка будівництва великого логістичного центру на базі Криворізького аеропорту. Передбачуваний бюджет проекту - 200 млн. дол. Визначено потенційного інвестора й підписано тристоронній меморандум про співпрацю з місцевою владою. Також у роботі проект, пов`язаний із нарощуванням промислових потужностей Дріжджового заводу Lesaffre, який входить до складу ЕВА. Загальний бюджет портфеля інвестиційних проектів, які веде агентство, перевищує 1,8 млрд. дол.», - розповів А.КОМІРНИЙ.

У 2011 році експертами ДІА було створено портфель пропозицій для інвесторів, що складається з 66 проектів різної стадії реалізації. В області вже введено в експлуатацію перший проект - торгово-розважального комплексу «ТЕRRA Кривий Ріг» вартістю 11,3 млн. дол., завдяки чому було створено 900 робочих місць.

Один із найбільших інвестиційних проектів, що реалізовуються в області, - будівництво заводу з переробки ТПВ, бюджет якого становить 500 млн. дол.

Як раніше повідомляло видання «Дзеркало тижня. Україна», Дніпропетровська область достатньо швидко й упевнено стає інвестиційними воротами України.

«На Дніпропетровщину припадає найбільший в Україні обсяг прямих іноземних інвестицій, що становить понад вісім мільярдів доларів США. З них понад мільярда - за 2010 і 2011 роки. Шістнадцять країн здійснюють прямі мільйонні інвестиції в область. Серед них – Велика Британія, США, Німеччина, Австрія, Росія, Ізраїль. Цей показник і став основним аргументом для Асоціації європейських регіонів у ході ухвалення рішення про членство Дніпропетровської області в АЄР”, - цитує видання слова губернатора Дніпропетровської області Олександра ВІЛКУЛА.