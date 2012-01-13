Янукович обіцяє тримати ціни на газ

Ціна на газ для населення не буде підвищуватися.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Недоліки газового контракту 2009 року ми не повинні перекладати на плечі громадян. Ми будемо тримати ціни на такому рівні, як вони є зараз. Ми не маємо права підвищувати їх для населення», - сказав Президент.

«Ми повинні бути справедливими по відношенню до наших людей - це наш обов’язок», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави вкотре заявив, що через невигідні газові домовленості 2009 року Україна платить за газ непомірно високу ціну. «Ми маємо найвищу ціну на газ у світі. На сьогодні ця ціна для України - 516 доларів (без урахування 100-доларової знижки згідно з харківськими угодами)», - зауважив він.

Щомісяця, зазначив глава держави, Україні не вистачає близько 500 млн. доларів для покриття збитків за придбаний газ.

«Чому не вистачає? Тому що ми збираємо в Україні 500 мільйонів, а платимо 1 мільярд», - зазначив Президент, пояснивши - така ситуація пов’язана з низькими тарифами для населення та теплокомуненерго.

«Для того, щоб збирати ще 500 мільйонів, їх треба було закласти в тариф теплокомуненерго. А це означає - підвищити ціни на житло, житлово-комунальні послуги, ціну на газ для населення. Ми цього не зробили. Ми на це не пішли, тому що не мали такого підвищення рівня доходів людей, щоб «навантажувати» на них таку ціну», - зазначив глава держави.

Натомість, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, Україна «пішла шляхом накопичення боргів». «Ми брали кредити і платили щомісяця ці 500 мільйонів. І це все, безумовно, ми клали на збитки. Ця ситуація дуже сильно підірвала національну економіку. І до цього часу ми цю ситуацію не розв’язали», - заявив Президент.