Найбільший попит у Києві мають двокімнатні квартири

У Києві в 2011 році обсяг операцій купівлі-продажу квартир зріс у 1,5 раза, порівняно з 2010 роком - із 11 752 до 17 878 операцій.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, минулого року в Києві було здійснено 11 373 операцій купівлі-продажу квартир на вторинному ринку і 6 505 квартир продано в недобудованих будинках.

Найбільший попит мали двокімнатні квартири (53% операцій), 36% доводиться на однокімнатні квартири і 11% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

За даними агентства, минулого року найбільше квартир на вторинному ринку було продано в грудні (1230 квартир), а на первинному ринку - в листопаді (833 квартири). Найменша кількість квартир у 2011 році на вторинному й первинному ринках була реалізована в січні (405 і 94 квартири відповідно).

Максимальна кількість операцій (70%) припала на квартири вартістю до 100 тис. дол., 22% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 8% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому середня ціна квартир на вторинному ринку Києва станом на 12 січня 2011 року становить 1 837 дол./кв.м, на первинному - 1 615 дол./кв.м.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в 2010 році кількість операцій купівлі-продажу квартир зросла на 46,4%, порівняно з 2009 роком - до 11 752 операцій (9 406 квартир на вторинному ринку і 2 346 квартир у новобудовах).