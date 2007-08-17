У ДАІ назвали топ-10 авто, які найбільше викрадають в Україні

За 7 місяців поточного року в Україні було викрадено 3 тис. 734 автомобілі. Автомобілями, які викрадають найбільше, залишаються машини сімейства ВАЗ, при цьому іномарки становлять 2/3 загальної кількості викрадень - цього року їх було вкрадено 2 тис. 969 одиниць. Про це кореспонденту ЛігаБізнесІнформ повідомив полковник міліції, начальник відділу організації розшуку викрадених транспортних засобів Департаменту ДАІ МВС України Олександр Сайко.

За його словами, найбільша кількість викрадень здійснюється в Львівській (за 7 місяців викрадено 320 автомобілів, з них 250 - іномарок), Донецькій (357 і 111 відповідно) і Дніпропетровській (212 і 92) областях, а також у Києві (327 викрадених авто, 298 з них - іномарки).

На 2-му місці за викраденням стоять автомобілі "Daewoo", що пов`язане, швидше за все, з "можливістю легалізації машин та існуванням ринку збуту". Зокрема, з січня до серпня було викрадено 213 машин цієї марки. 3-е місце займає "Volkswagen" (за 7 місяців викрадено 142 машини), 4-е, - "Mercedes" (98 авто), 5-е, - "Audi" (96 машин). 6-е місце щодо викрадень в Україні займають автомобілі "Skoda" (82 авто), 7-е, - BMW (64 машини), 8-е, - "Lexus" (59 авто). Передостаннє, 9-е місце дісталося "Toyota" - за 7 місяців викрадено 57 автомобілів цієї марки. Останнє, 10-е, місце займає "Chevrolet" - цих автомобілів за січень-липень цього року в Україні було викрадено 56 штук.

У Києві пріоритети викрадачів розставлені в такому порядку: "Daewoo" (64 машини за 7 місяців), "Lexus" (37), "Mercedes"(21), BMW (20), "Toyota" (19), "Chevrolet" (18), "Volkswagen" (17), "Audi" (12) і "Skoda" (10).

При цьому в ДАІ стверджують, що якби міліція не проводила заходи щодо впіймання злочинців, викрадень було б у 5 разів більше.

За словами А.Сайка, більшість викрадень престижних марок автомобілів здійснюється на замовлення. "Крадуть машини або для легалізації, або для продажу по запчастинах... Велика частина викрадених автомобілів йде за кордон до Росії, Білорусі, Молдови. Навіть ідуть на Польщу... Я думаю, що престижні марки викрадаються, як правило, під конкретного замовника", - повідомив полковник міліції.

Він вважає, що зменшити кількість викрадень можна за допомогою систем відеоспостереження на автостоянках в людних місцях. "Я можу привести безліч прикладів, коли ми зловили злочинців тільки з однієї причини: вони потрапили в камеру", - наголосив А.Сайко.

Крім того, за словами міліціонера, знизити кількість викрадень можна за допомогою спеціального маркування автомобілів, протиугонних систем, супутникового спостереження і використання механічних систем: блокування коробки передач, педалей тощо. Таким чином кількість викрадень можна було б зменшити більш, ніж на 30%. "Викрадення все одно будуть. Повністю уникнути цього не вдасться. Але знизити їх кількість можна. І для цього потрібні зусилля не тільки міліції", - підсумував А.Сайко.