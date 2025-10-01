Зеленський: Всі спроби стерти Україну завершувалися розвалом ворожих імперій

Глава держави переконаний, що Україна вистоїть у війні проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не втрачатиме своєї воєнної потуги, набутої за час війни. Про це глава держави сказав під час виступу на складанні клятви ліцеїста й нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць.

"Люди наші витримали десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України. Українці пройшли через століття пропаганди того, що начебто у нас не може бути самостійного національного життя, але кожна спроба підкорити Україну завершувалася тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу українців..

"Україна пережила усіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна і зараз проти цієї Росії. Без сумніву, вистоїть. Ми обов’язково захистимо нашу державу", - переконаний президент.

Зеленський нагадав, що українці не вперше захищаються від Росії, але "зараз найбільш далекобійно, найбільш ефективно, і саме зараз треба захистить так, щоб наші діти – всі наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь-яких загроз".

Він додав, що саме це є метою України.

"Це означає, що Україна точно не втрачатиме своєї сили, набутої за роки війни, і найбільшої в нашій історії. Україна не втрачатиме партнерів. Дійсно, глобальної підтримки, якої завжди так не вистачало Україні у минулі часи. І Україні саме завжди будуть потрібні такі люди к ви - наші захисники та захисниці", - наголосив Зеленський.

Глава держави повідомив, що напередодні підписав укази про відзначення державними нагородами більше ніж 1 тис 600 українців і українок зі Збройних сил, Національної гвардії, розвідок, Служби безпеки, прикордонної служби, Національної поліції, рятувальників тощо.

Президент додав, що від початку повномасштабного вторгнення вже майже 124 тисячі українців відзначені державними нагородами за захист та оборони держави та людей.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський висловлює чітку тверду позицію, що Україна не погоджуватиметься на зміну кордонів і не визнаватиме окуповані Росією території.

Президент вважає, що перемогою України у війні з Росією буде її виживання. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не може реалізувати свою головну мету – повну окупацію України, перемога перебуває на боці України.

