РФ також обговорює постачання скрапленого газу до Індії.

Росія планує нарощувати постачання скрапленого газу до Китаю з проєкту "Арктик СПГ-2", який перебуває під американськими санкціями, повідомляє Reuters.

"Тут у нас дуже серйозне спільне просування йде… Перспективи співпраці в енергетичній сфері у Росії з Індією і Китаєм дуже хороші", - зауважив міністр енергетики країни-агресорки Сергій Цивільов в інтервʼю російським ЗМІ.

При цьому він відмовився відповідати на питання про вартість російського газу для Китаю, який буде постачатися в рамках проєкту "Сила Сибіру-2", порадивши журналістам звернутися до "Газпрому" чи китайської компанії CNPS.

Експорт російських нафти та газу

Проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив під американські санкції за часів президентства Джо Байдена через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і тривалий час країна-агресорка не могла знайти покупців на "блакитне паливо", оскільки вони ризикують потрапити під вторинні санкції.

Разом з тим, 28 серпня плече "жертві американських санкцій" підставив Китай, і перший танкер не з "тіньового флоту" з вантажем скрапленого газу пришвартувався саме там.

Пізніше з’ясувалося, що це не була разова акція. 6 вересня стало відомо, що вже другий танкер з російським скрапленим газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався у Піднебесній, а станом на кінець вересня Китай отримав 7 кораблів з "забороненим газом".

Попри показове ігнорування американських санкцій Китаєм, Вашингтон лише погрожує Піднебесній заходами у відповідь. 2 серпня The Washington Рost повідомляв про те, що США готують санкції проти Піднебесної. Але наразі далі погроз на офіційному рівні справа не пішла.

