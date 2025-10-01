Під постійними атаками дронів мешканці Краматорська й Слов’янська намагаються зберегти життя, бізнес і віру в майбутнє.

У прифронтових містах Краматорську та Слов'янську життя триває всупереч постійній загрозі: над ними зависають безпілотники, які вибухають прямо над вулицями, ринками та житловими кварталами, змушуючи людей вчитися жити в новій реальності війни, пише Reuters.

У своєму новому шоурумі в центрі Краматорська підприємець Максим Лисенко перериває розмову і прислухається — потім чути високу тональність дрона, і через мить лунає вибух.

"Бум! Це Краматорськ", — каже він і додає, що, попри небезпеку, не має наміру покидати місто. Уся його колекція та простір магазину — це також спосіб показати підтримку місцевій громаді та солдатам.

Відео дня

За спостереженнями журналістів і місцевих жителів, за короткий проміжок часу над містом відбулися кілька атак дронами-камікадзе. Ці апарати — від малих FPV-моделей до більш потужних безпілотників — роблять піхотні просування дорожчими й небезпечнішими, а райони в 20–25 км по обидва боки лінії фронту перетворюють на зони постійного ризику.

Частина мешканців лишається, частина виїжджає, але багато хто — як 25-річна Дарка Гарник, яка повернулася з-за кордону, та фермер Сергій Курінний — обирають залишитися заради землі й пам’яті предків.

"Я мушу бути тут, бо не пробачу собі, якщо не побачу це місце, якщо його колись окупують", — каже Гарник.

Курінний, що керує агрогрупою "КрамАгроСвіт", описує збитки від атак: влучення у техніку, руйнування молочного комплексу, загибель худоби, мінні поля на ділянках, які його родина обробляла впродовж поколінь.

Попри постійні удари, думка про здачу територій на обмін за мир не знаходить підтримки в багатьох жителів: згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 75% українців відкидають пропозиції Росії про припинення війни з виведенням українських військ із Донбасу. Більшість респондентів також готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, хоча цей відсоток знизився порівняно з попередніми роками.

Технологічні зміни у війні — широке розповсюдження дешевих дронів, FPV-моделей та навіть оптоволоконних апаратів — ускладнюють оборону: деякі апарати неможливо заглушити звичними засобами. Їхня дальність зростає, а отже під загрозою опиняються не лише військові цілі, а й цивільна інфраструктура, ринки й дороги. Через це логістика й евакуація стають небезпечнішими, а маршрути в’їзду і виїзду відрізані або ускладнені.

Утім у Краматорську й Слов'янську місцеві мешканці демонструють стійкість: магазини продовжують працювати, люди прибирають уламки після вибухів, продавчині повертаються до прилавків, а волонтери і підприємці намагаються підтримати повсякденне життя.

"Ми бачимо місто, яке прагне продовжувати жити. Це справді неймовірно", — каже Дарка Гарник.

Війна в Україні - останні новини з фронту

По всій лінії фронту точаться важкі бої. Сили оборони України готуються брати російських окупантів на Добропільському напрямку в оточення. Також українські військові мають успіхи на Покровському напрямку.

Водночас старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що місто Куп'янськ Харківської області не готове до оборони. За його словами, ситуація там складна і навряд чи можна очікувати істотного поліпшення обстановки.

Вас також можуть зацікавити новини: