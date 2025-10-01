Apacer's AS712 не тільки швидкий, а й пахне ефірними оліями.

Apacer анонсувала портативний SSD AS712, який вирізняється одразу двома речами: корпусом із бамбука та вбудованим дифузором ефірних олій. Компанія стверджує, що це перший у світі зовнішній SSD з такою функцією.

Корпус пристрою виконаний з алюмінієвого сплаву і натурального бамбука, завдяки чому у кожного екземпляра свій відтінок і текстура. Додаткова підставка зібрана з алюмінію, переробленого пластику, бамбука і мулу з водойм.

Дифузор вбудований прямо в корпус, виробник радить капати одну-дві краплі олії на поверхню SSD або камінь-розсіювач. Передбачається, що тепло накопичувача допомагає поширювати аромат. Щоправда компанія попереджає, що перевищення дозування може пошкодити пристрій.

AS712 отримав знімний дизайн, накопичувач можна використовувати окремо від підставки. Щоправда, ні дати виходу, ні ціни пристрою поки що немає.

Технічні характеристики:

Ємність - 1 ТБ

Інтерфейс - USB 3.2 Gen 2 Type-C

Швидкість читання - до 1000 МБ/с, запису - до 900 МБ/с

Пам'ять - 3D NAND

Раніше ми розповідали, що Samsung анонсував найшвидший SSD у світі, швидкість читання 9100 Pro досягла 14.8 ГБ/c. Коштуватиме таке диво до 550 доларів, залежно від розміру сховища.

