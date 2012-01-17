Емір Кустуриця проводить фестиваль авторського кіно

Беруть участь 20 кінострічок

Міжнароднийфестивальавторськоїкороткометражногокіно "Кюстендорф", якийвп`ятеорганізувавЕмірКустуриця, пройде17-23січня,повідомляєофіційнийсайтфестивалю. Фестивальвідбудетьсяв збудованомузнаменитимрежисерометноселіДрвенградпоблизу кордонуСербії зБоснієюіГерцеговиною. У конкурснійпрограмі "Кюстендорфа"беруть участь 20кінострічок, які представляютьСербію, Польщу, Іспанію, Македонію, Росію, США, Киргизію, Мексикута Францію. У церемоніївідкриттякінофестивалю візьмеучасть спеціальнийгість -південнокорейськийрежисерКімКіДук. "Кюстендорф" такожплануютьвідвідатиакториБенісіодельТоро, ІзабельЮппер, директорКаннськогофестивалюТьєрріФремо, режисерАбельФеррара.ГоловоюжурісталаіранськаактрисаЛейлаХатамі.

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