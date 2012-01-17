Емір Кустуриця проводить фестиваль авторського кіно

02:23, 17 січня 2012
Суспільство
917 0

Беруть участь 20 кінострічок

Міжнароднийфестивальавторськоїкороткометражногокіно "Кюстендорф", якийвп`ятеорганізувавЕмірКустуриця, пройде17-23січня,повідомляєофіційнийсайтфестивалю.

Фестивальвідбудетьсяв збудованомузнаменитимрежисерометноселіДрвенградпоблизу кордонуСербії зБоснієюіГерцеговиною.

У конкурснійпрограмі "Кюстендорфа"беруть участь 20кінострічок, які представляютьСербію, Польщу, Іспанію, Македонію, Росію, США, Киргизію, Мексикута Францію.

У церемоніївідкриттякінофестивалю візьмеучасть спеціальнийгість -південнокорейськийрежисерКімКіДук.

"Кюстендорф" такожплануютьвідвідатиакториБенісіодельТоро, ІзабельЮппер, директорКаннськогофестивалюТьєрріФремо, режисерАбельФеррара.ГоловоюжурісталаіранськаактрисаЛейлаХатамі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter