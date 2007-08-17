В Криму обстріляли потяг Київ-Євпаторія

У Криму, на перегоні Армянськ-Вадим, невідомі закидали камінням і вистрілили з вогнепальної зброї в лобове скло кабіни машиніста потягу №286 "Євпаторія - Київ". Інцидент, як повідомили газеті "Сегодня" в прес-службі компанії "Укрзалізниця", стався минулої ночі.

Ніхто з членів локомотивної бригади і пасажирів не постраждав. Подія навіть не привела до затримки потягів.

Про інцидент залізничники повідомили правоохоронні органи Кримської автономії. За словами представників прес-служби "Укрзалізниці", згідно з нормативними документами, дане правопорушення класифікується як несанкціоноване втручання в роботу залізничного транспорту.