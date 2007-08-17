Семенюк: шість обленерго готуються до приватизації

Підготовлена постанова Кабінету Міністрів України про вилучення зі статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» пакетів акцій у розмірі 25% плюс одна акція шести обласних енергопостачальних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомила голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК.

За її словами, після виконання постанови пакети акцій обленерго готуватимуться до приватизації.

В.СЕМЕНЮК відзначила, що продаж пакетів акцій шести обленерго планується здійснити, згідно із затвердженим Фондом планом приватизації.

Вона не уточнила конкретні терміни продажу пакетів акцій обленерго.

Як повідомляв УНІАН, в квітні 2007 року ФДМУ затвердив «Щомісячний пооб’єктний план-графік виставляння на продаж у квітні-грудні 2007 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній», згідно з яким Фонд планував оголосити дати проведення торгів держпакетами 10 обленерго в травні-червні. Згідно з документом, на фондові торги передбачалося виставити держпакети ВАТ «АК Вінницяобленерго» (розмір пакету 15%), ВАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (10%), ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» (15%), ВАТ «Черкасиобленерго» (6%) і ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (15%), «Донецькобленерго» (5,06%), ВАТ «Крименерго» (10%), ВАТ «Волиньобленерго» (15%), ВАТ «Львівобленерго» (26,98%) і ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» (25,01%).

У документі наголошується, що ФДМУ визначатиме дату проведення торгів держпакетами енергопостачальних компаній за умови їх вилучення з корпоративного управління НАК «Енергетична компанія України».

У червні ФДМУ вніс зміни до плану-графіка, виключивши з нього, зокрема, 10 обленерго, у зв`язку з тим, що їх приватизація не могла відбутися в намічені планом терміни. При цьому передбачалося, що дата оголошення біржових торгів буде названа в липні – грудні.

26 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вилучення із статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» пакетів акцій шести обленерго.

НАК "Енергетична компанія України" створена в червні 2004 року. До статутного фонду Компанії у розмірі 9,8 млрд. грн. передані державні пакети акцій в статутних фондах 31 акціонерного товариства, в т.ч.: 4 енергогенеруючих компаній (ТЕС), 21 енергопостачальної компанії (обленерго), гідрогенеруючої ВАТ "Укргидроенерго”, 5 теплоелектроцентралей. НАК "ЭКУ" також надані організаційно-господарські повноваження відносно ДПЗД "Укрінтеренерго".