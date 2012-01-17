Столичній владі пригадали скандальні будівництва

Представники громадських організацій столиці створюють «Київський форум» – бо питання збереження історично-культурної спадщини міста і захисту прав киян прямо залежать від того, чи зможуть жителі столиці об’єднати свої зусилля і скоординувати дії, перетворивши численні акції протесту киян на потужну громадянську силу.

Про це заявили учасники соціальної ініціативи «Київський форум» на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні у Києві накопичилась величезна кількість проблем, які чомусь не поспішає вирішувати київська влада. Зокрема, негайного вирішення потребують питання збереження і збільшення кількості скверів і зелених зон, впорядкування малих архітектурних форм (МАФ), порядку продажу алкогольно-тютюнових виробів, ремонту дитячих майданчиків і благоустрою прибудинкових територій, вирішення транспортних проблем міста. Замість цього, влада переймається вирішенням власних бізнес-питань, перетворивши столицю на фронт боротьби за фінансово-економічні ресурси. При цьому кияни, зважаючи на бездіяльність влади, змушені створювати власні фронти – боротьби з незаконними забудовами, руйнуванням історичних пам’яток, тощо», – зазначив голова громадської організації «Народний фронт» Роман ГОЛОВНЯ.

На його переконання, лише об’єднання зусиль киян, яким небайдужа доля міста, зможе активізувати зусилля громадськості для впливу і контролю над діями влади. «Основний принцип діяльності соціальної ініціативи «Київський форум» – це відповідальність кожного свідомого киянина за долю свого міста. Ми закликаємо киян не бути байдужими до проблем свого міста, району чи подвір’їв. Потрібно змушувати владу працювати на добробут міста і благополуччя його мешканців, а не наповнювати власні кишені за рахунок киян», – наголосив Р.ГОЛОВНЯ.

Лідер громадської організації «Кияни, об’єднуємось» Максим МАНЬКОВСЬКИЙ повідомив, що останні роки Київ руйнували під гаслами збереження міста для майбутніх поколінь.

«Для управління столицею влада обрала стратегію «керованого хаосу», коли за рахунок політичної і соціально-економічної дестабілізації у столиці, у міста, всупереч інтересам громади, відбирають життєво важливі активи: комунальні підприємства, земельні ділянки, зелені зони, культурно-історичні пам’ятки. Згадати хоча б продаж акцій «Київводоканалу», «Київгазу», «Київміськбуду», варварську вирубку скверу по вул. А. Малишка, скандальні будівництва біля метро «Театральна», Пирогова, 2, та Гончара, 17–23, спроби забудувати Пейзажну алею, зруйнувати садибу Мурашка, замок Барона. Багатьом ініціативним групам місцевих жителів вдалося відстояти свої права, захистити власні подвір’я, парки і будинки від знищення. І це, в першу чергу, перемога самих киян», – підкреслив М.МАНЬКОВСЬСКИЙ.

При цьому він зазначив, що міська влада безвідмовно виділяє землю приватним структурам для будівництва комерційних об’єктів, торгово-розважальних центрів і офісних комплексів, при цьому майже не будуючи об’єктів соціальної інфраструктури, життєво необхідних для багатомільйонного мегаполісу: дитячих садків, шкіл, поліклінік, лікарень, спортивних комплексів, музеїв, кінотеатрів. «Це свідчить про те, що управління столицею для влади, в першу чергу, спосіб отримання прибутків, а не послідовний розвиток Києва», – підсумував М.МАНЬКОВСЬКИЙ.

У свою чергу, голова ГО «Справжні кияни» Тетяна БІЛЕЦЬКА закликала киян до постійного контролю за діями міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, голів районних державних адміністрацій, депутатів і комісій Київської міської ради. Для цього активісти соціальної ініціативи планують проводити моніторинг рішень міської ради, оприлюднювати результати роботи КМДА, здійснювати громадський контроль за використанням бюджетних коштів міста, інформувати киян про будь-які рішення органів місцевої влади.