У Тернополі обстріляли квартиру місцевої журналістки

У Тернополі невідомі обстріляли з пневматичної зброї квартиру заступника редактора місцевої газети «Вільне життя плюс».

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, до них надійшло повідомлення від самої журналістки про те, що невідомі пошкодили зовнішню шибу вікна її квартири.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції.

Правоохоронці не виключають, що вікно квартири стало об’єктом для розваг хуліганів. Разом з тим відпрацьовуються й інші версії.

Сама журналістка, яка зазвичай пише на кримінальну тематику, інцидент із професійною діяльністю не пов’язує.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом хуліганства.