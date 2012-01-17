У Тернополі обстріляли квартиру місцевої журналістки
Зазвичай пише на кримінальну тематику
У Тернополі невідомі обстріляли з пневматичної зброї квартиру заступника редактора місцевої газети «Вільне життя плюс».
Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, до них надійшло повідомлення від самої журналістки про те, що невідомі пошкодили зовнішню шибу вікна її квартири.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції.
Правоохоронці не виключають, що вікно квартири стало об’єктом для розваг хуліганів. Разом з тим відпрацьовуються й інші версії.
Сама журналістка, яка зазвичай пише на кримінальну тематику, інцидент із професійною діяльністю не пов’язує.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом хуліганства.