План перебування в Ющенка в Сорочинцях

Президент відбув з робочою поїздкою на Полтавщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Полтавської області. Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано, що В.ЮЩЕНКО огляне виставкові павільйони Сорочинського ярмарку в селі Великі Сорочинці, зокрема агропромислових та промислових підприємств України, експозиції декоративно-прикладного мистецтва, павільйони Грузії та Узбекистану, які вперше беруть участь у ярмарку.

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