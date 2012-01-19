Автомобіль ДАІ закидали «коктейлем Молотова»

16:35, 19 січня 2012
Суспільство
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Зловмисників затримали

Затримано двох братів віком 21 та 27 років, які вночі 18 січня у Дніпродзержинську Дніпропетровської області кинули автомобіль ДАІ «коктейль Молотова».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, з’ясувалося, що брати тієї ночі у приватному гаражi вживали спритні напої. Вийшовши на вулицю, вони побачили, як працівники ДАІ зупинили легковий автомобіль зі знайомим за кермом.

З метою недопущення складання працiвниками ДАІ адмiнiстративного протоколу на знайомого та помсти патрульним інспекторам за свої неодноразові адмінпротоколи п’яні брати повернулися до гаража, швидко виготовили легкозаймисту сумiш і налили її до пляшки з-під пива. Один із братів кинув пляшку у заднє скло автомобіля ДАІ. В результаті автомобіль згорів.

За цим фактом прокуратура Дніпродзержинска порушила кримінальну справу за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

 

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