Великим платникам податків запропонують світові стандарти сервісу

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що створення єдиного центру податкового супроводу для бюджетоутворюючих підприємств дозволить впровадити в державі провідні світові стандарти сервісу. Таку думку він висловив в коментарі УНІАН.

«У світі дійсно практикують окреме ставлення до великих підприємств. Якщо ми беремо європейський досвід, то там дійсно є розподіл платників. І корпоративні акціонерні товариства, як правило, обслуговуються в окремих підрозділах з чітко виписаними стандартами роботи», - наголосив він.

Експерт очікує, що після переводу великого бізнесу на обслуговування в єдиний офіс, податківці будуть застосовувати для нього практику визнання висновків аудиторських компаній, що сприятиме зменшенню кількості та часу перевірок. «Для платників це – суттєвий плюс, бо на базі аудиторських звітів цих звітів не перевіряли більшу частину роботи великих корпорацій, і для платників це – суттєвий плюс», - резюмував О. Охріменко.

Нагадаємо, що 17 січня Голова ДПСУ Олександр Клименко підписав наказ, згідно з яким спеціалізовані інспекції по роботі з великими платниками податків підпорядковуються Державній податковій службі. Таким чином розпочато перший етап переведення великого бізнесу на обслуговування в Національний офіс.