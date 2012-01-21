Скільки коштує ГТС - ніхто не знає
04:23, 21 січня 2012Суспільство
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У четвер, 19 січня 2012 року, було оголошено тендер на відбір оцінювача української газотранспортної системи.
Про це повідомив міністр палива і енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".
“Вчора було оголошено тендер на відбір оцінювача з оцінки ГТС”, - сказав він.
Бойко також підтвердив заяву представника Європейського парламенту про те, що Україна не надала ЄС конкретних пропозицій щодо участі у тристоронньому газотранспортному консорціумі.
“Конкретних пропозицій ми дійсно не давали тому, що в нас немає оцінки. А поки що оцінки немає", - цитує Українська правда.
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