Скільки коштує ГТС - ніхто не знає

У четвер, 19 січня 2012 року, було оголошено тендер на відбір оцінювача української газотранспортної системи.

Про це повідомив міністр палива і енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".

“Вчора було оголошено тендер на відбір оцінювача з оцінки ГТС”, - сказав він.

Бойко також підтвердив заяву представника Європейського парламенту про те, що Україна не надала ЄС конкретних пропозицій щодо участі у тристоронньому газотранспортному консорціумі.

“Конкретних пропозицій ми дійсно не давали тому, що в нас немає оцінки. А поки що оцінки немає", - цитує Українська правда.