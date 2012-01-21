У ДТП в Кривому Розі троє людей загинули на місці

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області водій автомобіля “ВАЗ-21011” на заокругленні дороги не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем “ГАЗ-3307”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, унаслідок ДТП троє пасажирів автомобіля “ВAЗ” від отриманих травм загинули на місці пригоди, а водій та ще один пасажир цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження.