Погода на неділю

22 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно, йтиме сніг. У центральних областях, а вночі і в північних очікується сильний сніг, у південній частині - сильний мокрий сніг та дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на Лівобережжі місцями ожеледь.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, в західній частині західний, 7-12 м/с, на сході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7°, у східних областях 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у південних областях протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, в Криму 1-6° тепла.

У Києві та області йтиме сніг, мокрий сніг, вночі сильний, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу. По м. Києву температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.