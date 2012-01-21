У Севастополі відзначили 20-ту річницю першої присяги Україні

У Севастополі відбуваються урочисті заходи до 20-ї річниці першого на Чорноморському флоті колишнього СРСР акту складання присяги на вірність українському народу корабельним з’єднанням - особовим складом 17-ї бригади кораблів охорони водного району (ОВР) Кримської військово-морської бази.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалися заходи урочистим покладанням квітів до підніжжя пам’ятнику гетьману Петру Сагайдачному, в якому взяли участь ветерани 17-ї бригади, військовослужбовці ВМС ЗС України на чолі з начальником штабу – першим заступником командувача флотом віце-адміралом Юрієм ІЛЬЇНИМ. Музичне забезпечення ритуалу здійснював військовий оркестр Академії ВМС імені П.С.Нахімова. Покладання завершилось проходженням урочистим маршем підрозділу почесної варти українських моряків.

«Відродження військово-морської слави молодої української держави відбувалося за складних політичних умов та вимагало від тих, хто стояв біля джерел відродження національного військово-морського флоту, громадянської мужності, надзвичайного терпіння та героїзму», - наголосив Ю.ІЛЬЇН на урочистому зібранні e клубі Академії ВМС імені П.С.Нахімова.

За словами віце-адмірала, усі ці якості повною мірою були притаманні особовому складу 17-ї бригади кораблів охорони водного району під командуванням на той час капітана 2 рангу Юрія Шалита, нині – контр-адмірала у запасі.

«26 січня 1992 року близько 80 відсотків особового складу цієї бригади склали військову присягу на вірність українському народу», - зазначив Ю.ІЛЬЇН.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України у 2006-2010 роках адмірал у запасі Ігор ТЕНЮХ у своєму виступі наголосив, що офіцерами і мічманами 17-ї бригади кораблів ОВР ЧФ, а також частиною офіцерів штабу Кримської військово-морської бази ЧФ 20 років тому, коли Збройні Сили України тільки-но формувалися, а українських ВМС ще не було взагалі, було прийнято «надзвичайно важливе рішення не лише для них самих, а й в цілому для українського війська і, звичайно, для майбутніх ВМС України».

«Завдячуючи цим мужнім патріотам української держави, всьому особовому складу – від командира бригади до матроса – здійснено рішучий і мужній вчинок, який в майбутньому дав зрозуміти першому Президенту України Леоніду КРАВЧУКУ, що ситуація (у Севастополі і на ЧФ) не така, як йому доповідали деякі посадові особи, і це стало першим і головним поштовхом, підставою для того, щоб підготувати Указ Президента України про створення Військово-Морських Сил України, і вже за два місяці (5 квітня 1992 року - УНІАН) такий указ з’явився», - сказав І.ТЕНЮХ.

Ветерани 17-ї бригади були нагороджені відзнаками начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Довідка УНІАН. 18 січня 1992 року Президент України Леонід КРАВЧУК звернувся до військовослужбовців, що проходили службу на території України з закликом: «надійним гарантом незалежності, безпеки, територіальної цілісності і неподільності України повинні стати власні Збройні Сили. До 20 січня 1992 року військовослужбовці Збройних сил повинні скласти присягу на вірність народу України».

26 січня 1992 року військову присягу на вірність народу України склав особовий склад 17-ї бригади кораблів охорони водного району Кримської військово-морської бази ЧФ (бригада розміщувалася в селищі Новоозерне, на березі озера Донузлав, в 30 км від м.Євпаторія), екіпажі бойових кораблів. Верховною Радою України і наказом міністра оборони України кораблі бригади мали скласти перше корабельне з’єднання майбутнього Українського флоту. Проте командування ЧФ в умовах, коли Міністерство оборони України ще тільки формувалося, звинуватило військових моряків, які прийняли українську присягу, в зраді, націоналізмі, влаштувало проти них репресії, а також переформатування корабельного складу з’єднання.

У квітні 1992 року офіцери і мічмани бригади склали ядро організаційної групи Військово-Морських Сил України, а згодом – штабу флоту. Естафета моряків була підхоплена іншими підрозділами флоту, зокрема, морськими піхотинцями, екіпажем підводного човна, військовими будівельниками, особовим складом низки кораблів тощо.

Частина кораблів зі складу 17-ї бригади дісталася українським ВМС (разом з кораблями інших з’єднань) лише внаслідок розподілу колишнього ЧФ між Україною і Росією у 1996 році.