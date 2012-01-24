30 львівських митників допилися до того, що керівництво не впізнали

На Львівській митниці звільнено 30 працівників, які перебували у нетверезому стані на робочому місці у Новорічну ніч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час брифінгу у Львові голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК.

Він зазначив, що у Новорічну ніч частина працівників митниці перебували у нетверезому стані, що підтвердили дані проведеного медичного обстеження.

«Є різні ступені сп’яніння. Деякі працівники, яких ми звільнили, не могли впізнати керівника Департаменту боротьби з корупцією центрального апарату Держмитслужби України”, – зазначив І.КАЛЄТНІК.

Сьогодні у Львові відбулася робоча зустріч делегацій митних служб України і Польщі на чолі з головою Державної митної служби України І.КАЛЄТНІКОМ та заступником міністра фінансів – генеральним директором Митної служби Республіки Польща Яцеком КАПІЦЕЮ.

Сторони обговорили питання співраці України та Польщі, зокрема спільну підготовку відомств до проведення Євро-2012.

Голови митних відомств України і Польщі підписали протокол про домовленості щодо подальшої співпраці, які дозволять значно спростити і прискорити перетин українсько-польського кордону, підвищити ефективність боротьби з контрабандою на кордоні з Євросоюзом, сприятимуть розвитку бізнесу, прикордонної торгівлі та інвестицій.