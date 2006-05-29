Оголошені лауреати 59-го Каннського кінофестивалю

Оголошено імена лауреатів 59-го Каннського кінофестивалю.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы», головний приз - "Золоту пальмову гілку" журі присудило британському режисеру Кену ЛОУЧУ за фільм "Здіймається вітер", в якому порушено проблему ірландського національно-визвольного руху.

Гран-прі, який є другою за значенням нагородою Каннського фестивалю, дістався французу Брюно ДЮМОНУ за кінострічку "Фландрія".

Призом за кращу режисуру відзначено мексиканця Алехандро Гонзалез ІНЬЯРРІТУ за фільм "Бабель", за кращий сценарій – Педро АЛЬМОДОВАРА, який зняв за власним сценарієм сімейну мелодраму "Вольвер".

Безпрецедентним і вельми оригінальним виявилося рішення журі щодо призу за кращу жіночу та чоловічу ролі: нагороди вручено цілим акторським ансамблям. У жінок приз дістався шести актрисам, які зіграли в мелодрамі "Вольвер", зокрема Пенелопі КРУС. А кращими акторами названо п`ятьох виконавців ролей в історичній драмі "Тубільці" французького режисера Рашида БУШАРЕБА.

Приз журі одержала Андреа АРНОЛЬД з Великобританії за свій перший повнометражний фільм "Червона дорога".