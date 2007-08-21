У Чернівцях затримали підозрюваного у захопленні заручника
11:44, 21 серпня 2007Суспільство
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Злочинці вимагали за звільнення $4 тисячі
У Чернівцях затримано жителя міста Вашківці, підозрюваного у захопленні заручника.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, затриманий, за попередніми даними, разом з двома місцевими жителями 18 серпня у Львові захопили жителя Вашківців, перевезли до Чернівців, де утримували його в одному із гаражів, а за звільнення вимагали від родичів заручника 4 тис. доларів США.
Захопленого звільнено. Вживаються заходи щодо затримання співучасників злочину.
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