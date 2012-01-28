Кияни не хочуть в армію

У ряді регіонів України і, зокрема в Києві молоді люди не бажають йти на військову службу за контрактом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник Головного управління оборонного та мобільного планування Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Володимир АСКАРОВ.

Він зазначив. що “є проблеми з контрактниками, зокрема, в Києві, тому що середня заробітна в Києві вдвічі більша, ніж зарплата контрактника, тому зі столиці нашої держави на контракт фактично не йде жоден молодий чоловік”. При цьому зазначив, що ті регіони, де менш високі заробітні плати, “є постачальниками військовослужбовців за контрактом”.

В.АСКАРОВ зазначив, що МОУ така ситуація “не дуже задовольняє”. “Нас це не дуже задовольняє, тому, що ми бажаємо мати в якості військовослужбовців все ж таки військових, які мають відповідний рівень освіти, відповідний рівень здоров’я, прагнуть розвиватися, отримати вищу освіту”, - додав він.

При цьому зазначив, що МОУ намагається все-таки зацікавити молодих людей до служби в армії за контрактом, зокрема, для “контрактників” передбачено навчання у вишах за рахунок Міноборони. Генерал-лейтенант зазначив, що “ми триста місць щорічно виділяємо для цієї категорії і вони можуть через службу на контракті йти заочно навчатися, отримувати вищу освіту, а потім іти чи на “гражданку” чи продовжувати вже службу в армії, але вже в іншій якості”.

За даними сайту Міноборони, “військова служба за контрактом це: гідна професійна спеціальність - спеціальна бойова підготовка; військове навчання; участь у міжнародному миротворчому процесі”.

Також сказано, що військовослужбовцям надається “грошове забезпечення, в залежності від займаної посади та вислуги років, після надбавки в грудні 2010 року складає щонайменше від 1100 грн. для щойно призваного контрактника та до 2500 грн для контрактників, які мають за плечима декілька років служби в Збройних Силах України”. Крім того сказано, що надається контрактникам - форма; медичне обслуговування та житло, “у багатьох військових частинах збудовано цільові гуртожитки для військовослужбовців за контрактом. Умови проживання: дві людини у кімнаті, є санвузол, кухня”. Також зазначено: “Можливе проживання за межами військової частини, у власному помешканні”.

Серед перспектив: “можливість безкоштовного навчання у вищих військових навчальних закладах за цивільною спеціальністю, за умови підписання другого контракту”, а також “поступове кар’єрне зростання”.