АМКУ дозволив Ахметову мати по 70% двох обленерго

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл DTEK Holdings Limited, яка є керуючою компаніїєю енергохолдингу ДТЕК, на концентрацію понад 50% ПАТ «Західенерго» і ПАТ «Донецькобленерго», повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ.

Як повідомляв УНІАН, у ході приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакета акцій «Західенерго» покупцем було визнано його єдиного учасника – DTEK Holdings Ltd, що запропонував за держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни. До цього ДТЕК контролював 24,9% акцій компанії. Енергохолдинг ДТЕК також придбав на приватизаційному конкурсі держпакет акцій «Донецькобленерго» в розмірі 40,061%. Таким чином, разом із акціями «Західенерго» і «Донецькобленерго», що раніше знаходилися у власності DTEK, холдинг на сьогодні контролює приблизно по 70% акцій у кожній з вищеперелічених енергокомпаній.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), контрольованої бізнесменом Рінатом АХМЕТОВИМ.