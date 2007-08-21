З вини іноземців стається кожна 10-та ДТП в Україні

14:38, 21 серпня 2007
Суспільство
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Інформація ДАІ

На автошляхах України цього року зареєстровано понад 2,7 тис. дорожньо-транспортних пригод за участі іноземних громадян, під час яких 135 осіб загинуло та 900 одержали травми. Зокрема, травми отримали 33 пішоходи-іноземці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, упродовж семи місяців цього року з вини водіїв-іноземних громадян сталося понад 1,6 тис. дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинуло 90 людей та 587 травмовані.

Дорожньо-транспортні пригоди, що сталися з вини водіїв-іноземців, становлять 10% від усіх зареєстрованих в Україні ДТП, в яких постраждали люди.

Як зазначається у повідомленні, найбільша кількість ДТП сталася з вини водіїв - громадян Російської Федерації – 168. З вини громадян Молдови – 156, Польщі - 130, Республіки Білорусь - 127, Німеччини - 75, Туреччини - 44, Болгарії - 38, Грузії - 37, Азербайджану - 34 та Сполучених Штатів Америки - 36.

Найбільше дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв-іноземних громадян сталися у травні, червні та липні цього року. Це ж стосується й кількості загиблих та травмованих осіб у цих ДТП.

Влітку концентрація таких ДТП спостерігається в АР Крим та південних областях України, куди іноземці їдуть на відпочинок.

Як зазначає прес-служба ДДАІ, працівник Державтоінспекції, який виявив порушення іноземцем Правил дорожнього руху, має право лише скласти адміністративний протокол на мізерну суму штрафу.

 

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