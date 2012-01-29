Сильні морози забрали життя 12 українців

В Україні впродовж 27-29 січня через сильні морози загинули 12 осіб, з них 8 – замерзли на вулиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Загалом за останні дві доби до лікувальних закладів з переохолодженням та обмороженням звернулися 339 українців, з них 285 – були госпіталізовані.

За даними МНС, станом на ранок 29 січня в Україні функціонують 1 тис. 442 пункти обігріву. Впродовж доби по тепло та гарячу їжу звернулися 5 тис. 700 осіб. За весь період роботи – трохи більше 8 тис.

У зв’язку із сильними морозами МНС закликає громадян утриматися від виходу на вулицю без необхідності та від поїздок за межі населених пунктів.