Сильні морози забрали життя 12 українців
11:39, 29 січня 2012Суспільство
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МНС просить сидіти вдома
В Україні впродовж 27-29 січня через сильні морози загинули 12 осіб, з них 8 – замерзли на вулиці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Загалом за останні дві доби до лікувальних закладів з переохолодженням та обмороженням звернулися 339 українців, з них 285 – були госпіталізовані.
За даними МНС, станом на ранок 29 січня в Україні функціонують 1 тис. 442 пункти обігріву. Впродовж доби по тепло та гарячу їжу звернулися 5 тис. 700 осіб. За весь період роботи – трохи більше 8 тис.
У зв’язку із сильними морозами МНС закликає громадян утриматися від виходу на вулицю без необхідності та від поїздок за межі населених пунктів.
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