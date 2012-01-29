У Луцьку вшанували пам'ять Героїв Крут

У Луцьку відбулися заходи з нагоди 94-ї річниці трагічної загибелі студентського куреня у бою під Крутами.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам’ятного знаку Героїв Крут відбувся мітинг-реквієм за участю міського голови Миколи РОМАНЮКА, високопосадовців, депутатів обласної і міської ради, представників політичних партій, громадських організацій та жителів міста.

Звертаючись до присутніх, М. РОМАНЮК зазначив: «Ми сьогодні зібралися, аби вшанувати пам'ять молодих людей, які загинули у бою під Крутами, виборюючи право українського народу жити у власній державі. Саме цей бій став справжнім символом боротьби українського народу за високі ідеали, за свободу і незалежність української держави».

Також міський голова наголосив, що «ми пишаємося молодими героями, адже вони назавжди залишаться взірцем палкої любові до Батьківщини».

Під час заходу духовенство відслужило панахиду за загиблими у бою під Крутами. Потому учасники мітингу-реквієму поклали квіти до пам’ятного знаку Героїв Крут.