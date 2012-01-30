Влада Севастополя хоче, щоб ЧФ РФ ремонтував свої кораблі в них

Влада Севастополя добиватиметься розміщення замовлень на ремонт кораблів Військово-морських сил Збройних сил України і Чорноморського флоту Росії на судоремонтних підприємствах міста – на «Севморзаводі» і «Металісті».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ в ефірі телерадіокомпанії ВМС ЗС України «Бриз».

За його даними, «Міністерство оборони України на цей рік запланувало порядка 90 млн. грн. на ремонт кораблів». Тому, зазначив С.САВЕНКОВ, «ми, природно, клопотатимемо і добиватимемося того, щоб ці гроші були направлені саме до Севастополя».

На думку представника керівництва МДА, Севастополь як серйозний судоремонтний центр, незважаючи на зміну власників, що відбулася, за великим рахунком, не втратив своїх позицій. «Раніше це була держава, а зараз це приватний бізнес. Проте, потужності наших судоремонтних заводів, і в першу чергу це «Севастопольський морський завод ім. Орджонікідзе», дозволяють освоювати ті гроші, ті ремонтні відомості, які існують, і потреби (у ремонті) як в Україні, так і в Росії».

Як додав С.САВЕНКОВ, «гірко усвідомлювати, що за останні три роки Чорноморський флот Російської Федерації провів ремонт 6-ти своїх кораблів у Болгарії, а не в Севастополі». Адже це, зазначив він, «робочі місця, податки до міського бюджету, це соціальна сфера». Все це, за словами С.САВЕНКОВА, «завдання міської влади, щоб все було у нас у місті, щоб гроші залишилися тут».