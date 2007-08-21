Фосфорна аварія: казахи хапаються за соломинку?

Казахська сторона не повністю погоджується з результатами розслідування причин «фосфорної» аварії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої поїздки по Південно-Західній залізниці повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

За його словами, «казахська сторона не зовсім згодна з нашими висновками і пише свою особливу думку. Вони, як і раніше, висловлюють сумніви щодо стану залізничної колії на ділянці аварії», - сказав В.КОЗАК, додавши: «Але «Казфосфат» розбирається в шляхах так само, як я у фосфорі – вони просто хапаються за соломинку».

При цьому В.КОЗАК повідомив, що «Укрзалізниця» направила до Центральної ради залізничного транспорту СНД пропозиції щодо посилення контролю за транспортуванням небезпечних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, за даними незалежної експертизи, проведеної українською експертною групою Дніпропетровського інституту залізничного транспорту, аварія потягу з фосфором у Львівській області сталася через порушення правил вантаження фосфору вантажовідправником і внесення змін у конструкцію цистерн.

У результаті розслідування було встановлено, що причиною сходження з рейок ешелону з жовтим фосфором став незадовільний технічний стан 2-го візка 10-ї в напряму слідування потягу цистерни.

Другою причиною аварії, за даними експертів, стало порушення правил вантаження фосфору вантажовідправником. «Експертна група виявила, що висота запобіжного шару води в аварійній цистерні не перевищувала 31 см. Водночас, влітку при температурі до 40 градусів рівень води має бути не менш як 50 см», - повідомив 20 серпня під час прес-конференції гендиректор «УЗ» В.КОЗАК. За його словами, було встановлено, що «недостатній шар води призвів до оплавлення фосфору по внутрішніх стінках цистерни, що при коливанні вантажу в дорозі спрчинило збільшення внутрішнього тиску в цистерні». «При цьому було встановлено, що запобіжні клапани на 6-ти цистернах, у тому числі і на аварійній, було заварено, що суперечить технічним нормам. Якби клапани були справні, то тиск усередині цистерн повинен був нормалізуватися», - додав він.

Згідно з даними В.КОЗАКА, внаслідок порушення правил вантаження і внесення змін у конструкцію цистерн серйозно збільшилося їх поперечне коливання, що й призвело до сходження аварійної цистерни із залізничної колії.

Як відзначив В.КОЗАК, документи за результатами експертизи передано казахській стороні.

При цьому він уточнив, що якщо «Казфосфат» виявить причини не погодитись з висновками українських експертів, він матиме право залучити незалежного експерта для додаткової експертизи.

Довідка УНІАН. 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів сталася аварія вантажного потягу. Потяг складався з 58 вагонів, зокрема, 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна з жовтим фосфором. У результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких спалахнули.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

Наслідки аварії було ліквідовано 27 липня.