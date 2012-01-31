Смерть у Буковелі: на курорті розбилася українська телеведуча

На карпатському курорті Буковель, катаючись на лижах, насмерть розбилася 23-річна хмельниччанка Ольга Сахно. Дівчина працювала ведучою телепрограми "Ранок на Поділлі" на Хмельницькому обласному телебаченні, викладала танці і другий рік каталася на лижах, пише "Сегодня".

Трагедія сталася на повороті К (серед лижників вважається небезпечним місцем) з траси 14-а на підйомник № 13.

"Там, внизу, є міст, по якому лижники переїжджають до підйомників, - розповідає її друг Андрій Гуменюк, який того дня катався з Олею і ще одним приятелем. - Поворот злегка крутий, але раніше ми завжди переїжджали його спокійно".

Проїхавши міст, товариші обернулися і не побачили Олі, яка їхала позаду. Дівчину знайшли бездиханну під мостом. Оля вдарилася об поручні мосту, перелетіла через них і впала додолу. Висота там пристойна - 10-15 м, а під шаром снігу - камені.

Як припускають її товариші, вона могла не вписатися в поворот, об`їжджати когось або втратити рівновагу. Олині товариші дивуються, чому там немає страхувальних сіток, як в інших небезпечних місцях. Як показав розтин, у дівчини були переламані три ребра і розірвано легеню.