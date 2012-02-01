Балога про морози: Ми ще не на піку

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА прогнозує, що пік холодів в Україні спостерігатиметься до кінця цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Ми ще не на піку. Пік буде до кінця тижня», - сказав В.БАЛОГА.

Він повідомив, що, за прогнозами Українського гідрометеоцентру, у найближчі дні в Україні морози посиляться. Температура повітря вночі складе від -23 до -28 градусів, на Прикарпатті – до -30. Вдень – 17-22 морозу. На дорогах України очікується ожеледиця.