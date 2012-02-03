У Януковича непокояться щодо кризових явищ в державному управлінні

Указ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про стратегію кадрової політики спрямований на подолання кризових явищ у системі державного управління та на забезпечення країни кваліфікованими кадрами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Станіслав СКУБАШЕВСЬКИЙ, коментуючи відповідний Указ Президента від 1 лютого «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки».

«Метою державної кадрової політики є забезпечення всіх сфер життєдіяльності країни кваліфікованими кадрами», - зауважив він.

За словами С.СКУБАШЕВСЬКОГО, необхідність модернізації кадрової політики держави на найближчу та довгострокову перспективу пов’язана, зокрема, із загостренням проблеми забезпечення кадрами сталого розвитку країни та потребою подолати кризові явища в системі державного управління.

«У соціальному аспекті ефективна кадрова політика держави має забезпечити високий рівень розвитку людського потенціалу, задоволення прагнень громадян до професійної самореалізації та гідної оплати праці», - зазначив заступник глави Адміністрації.

В економічному аспекті реалізація Стратегії державної кадрової політики має забезпечити кваліфікованими кадрами всі галузі виробництва, сприяти підвищенню добробуту людей.

Йдеться також про вдосконалення нормативно-правової бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті; розбудову системи управління трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства держави і суб’єктів підприємницької діяльності.

«Вперше держава системно береться за розв’язання проблем державної кадрової політики - і це торкнеться як робітничих спеціальностей, так і державних управлінців», - наголосив С.СКУБАШЕВСЬКИЙ.

Серед важливих завдань, які містить Стратегія, він назвав запровадження безперервного професійного навчання кадрів та системи наставництва, гарантоване забезпечення молодих людей першим робочим місцем. «Реалізація цих кроків має якісно модернізувати кадровий потенціал держави», - сказав С.СКУБАШЕВСЬКИЙ.

Стратегія державної кадрової політики реалізовуватиметься у три етапи. Вона зокрема передбачає:

- розробку та прийняття державної цільової програми щодо формування та реалізації державної кадрової політики;

- створення Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»;

- розробку заходів із недопущення конфліктів інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

- вдосконалення механізмів детінізації ринку праці;

- впровадження електронного урядування;

- створення механізму залучення інвестицій у розвиток кадрового потенціалу.

Кабінет міністрів має щороку подавати на затвердження Президентові план заходів, спрямованих на реалізацію положень зазначеної Стратегії.