У Полтаві за півроку збудують суперцентр для пологів

У Полтаві в жовтні відкриють перинатальний центр європейського рівня.

Про це УНІАН повідомив начальник ГУ охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор ЛИСАК.

За його словами, будівництво центру почнуть у квітні, а остаточний термін відкриття - 1 жовтня цього року. В ньому майбутня мама з групи високого ризику зможе наглядатися протягом вагітності й там же народжувати. Крім того, в разі потреби, там виходжуватимуть недоношених немовлят і надаватимуть їм вузькоспеціалізовану допомогу.

Для перинатального центру в Полтаві спонсори куплять обладнання на 10 млн. грн.

«Зараз ми узгодили перелік необхідного обладнання», - зазначив В.ЛИСАК.

На будівництво центру витратять 7, 5 мільйонів гривень із обласного бюджету й 31, 7 - із державного.

В.ЛИСАК зазначив, що на сесії міської ради депутати передали «Діагностичний центр», розташований по вул. Залізній, з міської комунальної власності в обласну. На цих площах розміститься обласний перинатальний центр у складі обласної лікарні.