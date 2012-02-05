Біля берегів Криму горить суховантаж з 14 членами екіпажу на борту

В Азовському морі горить суховантаж «Іван Вакулов».

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, о 6.50 5 лютого оперативний черговий «служби порятунку» ГУ МНС отримав повідомлення про те, що на суховантажі «Іван Вакулов» (прапор Мальта) сталася пожежа, судно перебуває в Азовському морі з координатами 45 градусів 54 хвилини північної широти, 35 градусів 33 хвилини східної довготи (за 60 км від берега).

За попередньою інформацією, екіпаж судна у складі 14 осіб самостійно не може загасити пожежу.

До місця НП о 7.05 направлений криголам «Мошкін», нині в районі лиха судна працює вертоліт МНС України «Мі-8», проводиться рятувальна операція з евакуації людей з палаючого суховантажу.

За попередніми даними, судно прямувало з Туреччини до м. Ростов Російської Федерації. Його довжина - 140 м, ширина - 16 м. Рік випуску - 1992. Вантажу на борту немає.