У Маріуполі 11 працівників заводу отруїлися доменним газом: 3 загинули

На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча внаслідок зупинки димовсмоктувача котельної теплосилового цеху загинуло 3 людини та ще 8 постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України в Донецькій області, трагедія сталася в неділю о 14:59.

Внаслідок раптового відключення електропостачання сталася зупинка димовсмоктувача котельної і доменний газ потрапив до котельної. На той час там перебували 11 працівників.

Наразі котельня тимчасово призупинена, працює комісія із з’ясуванню обставин події. Від Головного управління до розслідування залучено оперативну групу управління МНС у м. Маріуполь.

Міністерство надзвичайних ситуацій звернулося до Генеральної прокуратури України з питанням розслідування факту отруєння та загибелі працівників комбінату.